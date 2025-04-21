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4 توجيهات عاجلة من محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة ورئيس مدينة جمصة

03:34 م الإثنين 21 أبريل 2025
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الدقهلية-رامي محمود:

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة، بسرعة إنشاء وحدة لطب الأسرة بمنطقة الشيخ زايد بمدينة جمصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير خدمة طبية للمواطنين وتيسير تلقيها في أماكنهم.

كما وجه المحافظ عمرو عبدالعاطي،رئيس مدينة جمصة بمتابعة رصف المحور الرئيسي بتقسيم 15 مايو بالتنسيق مع مديرية الطرق، وادراجه على أولويات تنفيذ مشروعات الطرق بجمصه خلال الفترة المقبلة.

كذلك وجه محافظ الدقهلية بالتنسيق بين مجلس مدينة جمصة والجهات المعنية ذات الاختصاص لنقل الرمال والأتربة الزائدة على منطقة الشاطئ، إلى منطقة البرك والمستنقعات ومناطق المياه الجوفية في 15 مايو وغيرها وذلك لاستغلال هذه المساحات وتعظيم الاستفادة منها في إقامة مشروعات خدمية وتنموية تصب في صالح المواطنين.

كما وجه للدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة بمتابعة وسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع Wave خلال شهر للمساعدة في الترويج للمدينة، وجذب مزيد من الزوار والمصيفين ورفع حركة الرواج بالمدينة والإقبال عليها سواء في العطلات الرسمية أو الأعياد وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها.

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طارق مرزوق محافظ الدقهلية تامر مدكور وزارة الصحة الشيخ زايد مدينة جمصة
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