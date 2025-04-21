محافظ أسوان يتابع تركيب الفواصل الدائمة لكوبري بديل الخزان بعد شائعات "الشروخ" -صور



أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أعمال تركيب الفواصل الدائمة بمحور وكوبري بديل خزان أسوان بعد فترة التشغيل التجريبي، وذلك في أعقاب انتشار شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود شروخ و عيوب إنشائية فيه

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي بهدف تحقيق الأمان الكامل وانسيابية الحركة المرورية بما يتناسب مع التغيرات في درجات الحرارة والأحمال المرورية المتوقعة. ويجري تنفيذ الأعمال بواسطة فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وأوضح المهندس عيد كرومر، رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة، أن العمل يجري على قدم وساق بالتنسيق مع إدارة المرور وكافة الجهات المعنية والمرافق العامة لتركيب الفواصل الدائمة بعد فترة من إنشاء الكوبري واستخدام الفواصل المؤقتة. وأشار إلى أن الأعمال تجرى يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى السادسة مساءً لضمان إنجازها في أسرع وقت.

وأضاف أنه تم وضع العلامات الإرشادية اللازمة لتنبيه مستخدمي الطريق بمنطقة الأعمال، بالإضافة إلى توفير علامات مضيئة لضمان السلامة والأمان للمركبات والحافلات المترددة على الطريق. ويجري بالتوازي رفع مخلفات إزالة الفواصل المؤقتة أولًا بأول وإعادة الشيء لأصله لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

يُذكر أن الشائعات التي انتشرت مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود عيوب في الكوبري قبل افتتاحه الرسمي أثارت قلقًا واسعًا بين المواطنين، وهو ما استدعى هذه المتابعة والإجراءات لضمان سلامة المشروع وطمأنة الأهالي.