تناولوا سمكة الأرنب بعد طهيها.. تسمم 4 صيادين في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب أربعة صيادين من قرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بحالات تسمم نتيجة تناولهم سمكة الأرنب السامة. وتشير التفاصيل إلى أن الصيادين قاموا بصيد السمكة وطهيها على متن القارب الذي يعملون عليه.

كانت وحدة السموم بمستشفي الجامعة بالإسكندرية، استقبلت الصيادين الأربعة إثر إصابتهم بحالات تسمم نتيجة تناولهم سمكة الأرنب السامة،

ووفق مصدر طبي مسئول في كفر الشيخ لـ"مصراوي" تبين أنه عقب تناول الصيادين الأربعة لسمكة الأرنب بحوالي ساعة ونصف ظهرت عليهم أعراض تنميل بالفم والأطراف، وضيق بالتنفس، وآلام في البطن وبعد نقلهم للمستشفى جرى أخذ عينات منهم لتحليلها.

وقال المصدر إنه جرى وضع 3 حالات تحت الملاحظة وحجز حالة منهم داخل العناية المركزة بقسم السموم بينما جاري التنسيق بين مديرية الشئون الصحية في الإسكندرية ومديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، لإرسال مراقب صحي لمنازل الصيادين الأربعة للتقصي لبيان تناول آخرين من سمكة الأرنب من عدمه.