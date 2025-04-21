انتشار الفرق الطبية بالأقصر تزامناً مع احتفالات أعياد الربيع

الأقصر- محمد محروس:

كثّفت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر انتشار الفرق الطبية بمراكز ومدن المحافظة تزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، حيث تواجدت الفرق الطبية في أماكن التجمعات الجماهيرية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ضمن مبادرات "100 مليون صحة" الرئاسية، والتي تشمل الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، و الاعتلال الكلوي.

وقام الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بجولة ميدانية تفقد خلالها عمل الفرق الطبية، حيث زار الفرقة الطبية بديوان الشيبانية بإدارة البياضية الصحية، وكان في استقباله الدكتور أيمن عمر، مدير الإدارة. كما تفقد الفرقة المتنقلة أمام كنيسة الملاك بإدارة الأقصر الصحية، بحضور الدكتورة سحر أبو الوفا، منسق المبادرات بالمديرية، وبمتابعة الدكتور عبد الله محمد، مدير إدارة الأقصر.

وشملت الجولة أيضاً المرور على الفرقة المتنقلة أمام مستشفى الكرنك الدولي، والفرقة المتواجدة بجوار الكنيسة الإنجيلية بإدارة أرمنت، بمتابعة الدكتور محمد عبد الحافظ، إضافة إلى الفرقة بنادي مسايا بإدارة إسنا، بمتابعة الدكتور زكريا حداد، والفرق المتواجدة بوحدة الندافين والعديسات بحري بإدارة الطود، تحت إشراف الدكتور غانم علي.

وفي ختام الجولة، وجه وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير لكافة الفرق الطبية والعاملين المشاركين في تقديم هذه الخدمات، مؤكداً حرص المديرية على التواجد الميداني لخدمة المواطنين، لاسيما خلال المناسبات والأعياد.