فسحة وسط الطبيعة.. أهالي بني سويف يحتفلون بشم النسيم في استراحة حديقة الملك فاروق -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

توافد العشرات من أبناء قرية سدس الأمراء والقرى المجاورة جنوب محافظة بني سويف، على حديقة استراحة الملك فاروق للاحتفال بشم النسيم، والاستمتاع بالهدوء والراحة النفسية، بسبب موقعها بين الخضرة والجمال.

و ازدحمت أروقة الحديقة وساحتها بالأسر الذين افترشوا أرضها، وافسحوا المجال أمام أبنائهم للعب، وقضاء أجمل الأوقات بصحبة الأقرباء والتسلي بالألعاب المخصصة لهم.

وفي السياق استقبلت حديقة الحيوان عددا متوسطا من المواطنين، الذين أقبلوا من كافة مراكز المحافظة للتنزه، ومشاهدة الحيوانات المختلفة، و التقاط الصور التذكارية بجانبها.

كما شهد الممشى السياحي بكورنيش النيل تواجد العشرات من الشباب والفتيات، للاستمتاع بمشاهدة المياه، وقد سادت الأجواء الاحتفالية و الكرنفالية التي استمتع بها الجميع.