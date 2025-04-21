محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية ويشارك المواطنين فرحة شم النسيم -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، زيارة تفقدية لحدائق القناطر الخيرية، حيث شارك المواطنين فرحتهم واحتفالاتهم بأعياد الربيع

وخلال الجولة، حرص المحافظ على التفاعل المباشر مع المواطنين، حيث تبادل معهم التهاني والتقاط الصور التذكارية، وقام بتوزيع الورود عليهم تعبيرًا عن سعادته بمشاركتهم هذه الأوقات المبهجة.

كما تفقد المحافظ، العيادات المتنقلة التي وفرتها مديرية الصحة بالقليوبية، والتي جرى تجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال أي حالات مرضية طارئة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالأجواء الاحتفالية التي شهدتها الحدائق، مشيدًا بوعي المواطنين وحرصهم على الاستمتاع بهذه المناسبة في جو من البهجة والسرور.

كما أكد على حرص المحافظة على توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين خلال احتفالاتهم، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية لتأمين الحدائق والمناطق المحيطة بها.

وخلال الجولة صرح المحافظ أنه "سعيد جدًا بمشاركة أهلنا في القليوبية احتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم في حدائق القناطر الخيرية، هذا المتنفس الجميل الذي يجمعنا جميعًا في هذه المناسبة السعيدة".

وأكد "عطية"، على توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين، وتجهيز الحدائق لاستقبالهم، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة من خلال العيادات المتنقلة، وذلك لضمان قضاء الجميع أوقات ممتعة وآمنة مضيفا أن القناطر الخيرية ستظل دائمًا رمزًا للفرحة والبهجة، ونحن مستمرون في تطويرها وتجميلها لتظل مقصدًا سياحيًا متميزًا لأهالي القليوبية وجميع المصريين.

وتقدم المحافظ بالشكر لجميع الأجهزة المعنية التي ساهمت في تنظيم هذه الاحتفالات، خاصة مديرية أمن القليوبية على جهودها في تأمين الزائرين ومديرية الصحة على توفير الخدمات الطبية المتميزة، كما دعا المحافظ الجميع إلى الحفاظ على نظافة الحدائق والاستمتاع بجمالها واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن القليوبية ستظل دائمًا حريصة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للمواطنين، والعمل على تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات.