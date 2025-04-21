سكرتير مساعد بني سويف يتفقد المعديات لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة

بني سويف - حمدي سليمان:

أجرى اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المعديات النهرية بعدد من المراكز المطلة على نهر النيل، وذلك للوقوف على مدى التزام الجهات المختصة بتطبيق اشتراطات الأمان والسلامة بالمعديات، خاصة مع تزايد الإقبال من المواطنين خلال فترة الأعياد.

شملت الجولة تفقد عدد من المعديات بمراكز ناصر، و ببا، لمتابعة التزام العاملين بها بالتعليمات، والتأكد من توافر عناصر الأمان، مثل وسائل الإنقاذ، وتطبيق الحمولة المحددة، وسلامة التراخيص، وجاهزية المعديات من الناحية الفنية والهندسية.

وشدد المحافظ على ضرورة التوعية المستمرة للمواطنين بعدم تجاوز الحمولة المقررة، والإلتزام بتعليمات السلامة أثناء استخدام المعديات، مؤكدًا أن المحافظة تتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات تنفيذ خطة تأمين حركة المواطنين خلال أعياد شم النسيم، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.