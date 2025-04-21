إعلان

ضبط 200 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بني سويف

12:37 م الإثنين 21 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أسماك غير صالحة (5)
  • عرض 4 صورة
    أسماك غير صالحة (4)
  • عرض 4 صورة
    أسماك غير صالحة (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف-حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، والطب البيطري، والوحدات المحلية، حملة مكبرة على الأسواق، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار

أسفرت الحملة عن ضبط بلغ 200 كيلو جرام، من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن 16 كيلو جرام، من الأسماك المملحة الفاسدة بمركز الواسطى، وكذلك ضبط 10 شكاير دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء، كما تم ضبط كميات من السلع التموينية جرى التصرف فيها بالمخالفة للقانون.

كما تمكنت الحملة من ضبط 12 كيلو جرام، سجق، و 5 كيلو جرام، كبدة داخل أحد المطاعم، إلى جانب ضبط 12.5 كجم كبدة مجمدة فاسدة، فضلا عن ضبط مخالفة لدى أحد البدالين التموينيين للتصرف في 400 كيلو جرام، من السكر التمويني، و253 زجاجة زيت وبيعها في السوق السوداء.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسماك غير صالحة بني سويف مديرية تموين بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد ارتفاعه عالميا.. سعر الذهب اليوم في مصر يقفز لمستوى تاريخي
القصة الكاملة لقتل "كلب هاسكي" في طنطا.. ماذا حدث؟ -فيديو
قرار رسمي بإحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري.. ومصادر تكشف التفاصيل والأسباب