ضبط 200 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، والطب البيطري، والوحدات المحلية، حملة مكبرة على الأسواق، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار

أسفرت الحملة عن ضبط بلغ 200 كيلو جرام، من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن 16 كيلو جرام، من الأسماك المملحة الفاسدة بمركز الواسطى، وكذلك ضبط 10 شكاير دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء، كما تم ضبط كميات من السلع التموينية جرى التصرف فيها بالمخالفة للقانون.

كما تمكنت الحملة من ضبط 12 كيلو جرام، سجق، و 5 كيلو جرام، كبدة داخل أحد المطاعم، إلى جانب ضبط 12.5 كجم كبدة مجمدة فاسدة، فضلا عن ضبط مخالفة لدى أحد البدالين التموينيين للتصرف في 400 كيلو جرام، من السكر التمويني، و253 زجاجة زيت وبيعها في السوق السوداء.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

