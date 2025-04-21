القناطر الخيرية تحتفل بالربيع.. الآلاف يتوافدون وسط أجواء مبهجة وتأمين مشدد -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

توافد المئات من المواطنين من أبناء محافظة القليوبية والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري منذ الصباح الباكر من الشباب وصغار السن والكبار على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية، وافترشوا المساحات الخضراء الشاسعة التي تغطي معظم الأماكن للاحتفال بعيد الربيع (شم النسيم)، ويحملون الأسماك والرنجة والفسيخ والمشروبات ومكبرات الصوت.

وكان نصيب الأسد للشباب والأطفال، حيث فضلوا ركوب الدراجات النارية والهوائية والمراكب النيلية والحناطير وسماع اغنية الربيع ودخول حديقة الياسمين وأبو قردان.

وساعد انخفاض أسعار التذاكر للحدائق في جذب أعداد كبيرة بالإضافة إلى التطوير المستمر المتنزهات كما شوهد أعداد كبيرة من الجاليات العربية والأجنبية داخل الحدائق الذين شاركوا الزائرين احتفالهم بعيد الربيع.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن الخطة التي تم وضعها للخروج بالاحتفال بعيد الربيع بالقناطر الخيرية لبر الأمان حققت المستهدف منها بنسبة كبيرة وكان من أهمها تشديد الرقابة على الأسواق ومحلات بيع الفسيخ والرنجة والأسماك بالإضافة إلى إلغاء إجازات الأطباء بجميع المستشفيات المركزية تحسبا لحدوث حالات تسمم أو حوادث طرق، بالإضافة إلى التواجد الأمني على الطرق الرئيسية والفرعية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة..هذا ولم يحدث ما يعكر صفو الاحتفال بعيد الربيع حتى الآن ولم تتلق غرفة العمليات أي بلاغ أو حالات غرق وحوادث.

كما استقبل كورنيش النيل ببنها وخاصة الممشى الجديد الذي تم الانتهاء منه لاستقبال مئات الوافدين من أبناء المدينة والقرى المجاورة.

طالب المحافظ وكيل وزارة الصحة برفع حالة التأهب والمرور على جميع المستشفيات للتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والنوبتجيات والتمريض وتوافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة بمرفق الإسعاف بكافة أنحاء المحافظة للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ.

كما وجه المحافظ إنذار شديد اللهجة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة معتقدا أن أجهزة الدولة منشغلة في الاحتفال بعيد الربيع.