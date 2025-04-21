انتشار الفرق الطبية في الساحات والميادين لتأمين احتفالات شم النسيم بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

انتشرت فرق الانتشار الطبي التابعة لإدارة الرعاية الأولية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، في الساحات والميادين وعلى الشواطئ للتأمين الطبي لاحتفالات شم النسيم، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالتأمين الطبي خلال عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

وتواجدت الفرق في الساحات والميادين بمدن المحافظة، لتقديم خدمات الكشف على الأمراض المزمنة "قياس الضغط والسكر"، إلى جانب تقديم التوعية الصحية والإرشادات الضرورية للأسر والمواطنين، لضمان صحتهم وسلامتهم.

وأكد الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، أنه قام بتفقد تلك الفرق خلال تقديم خدماتها داخل الكنائس، ووجه بضرورة التواجد الطبي والالتزام بتوفير الرعاية الطبية لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الطبية والعلاجية.

وأوضح مدير الفرع في تصريح اليوم، أنه زيادة أعداد النوبتجيات داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم بجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي حالات طوارئ، وتفعيل مراكز السموم المجهزة بأحدث الأجهزة والمعامل للتعامل الفوري مع أي حالات تسمم غذائي قد تظهر.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل غرفة طوارئ بالفرع للتنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية على مدار الساعة، مع استمرار صرف أدوية الأمراض المزمنة، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، وخاصةً الخدمات الطارئة، لضمان الاستجابة الفعالة لاحتياجات المرضى طوال فترة الأعياد.