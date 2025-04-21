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فسيخ ورنجة وبصل وبيض ملون.. بوفيه شم النسيم يجذب السياح بمنتجعات شرم الشيخ -صور

11:22 ص الإثنين 21 أبريل 2025
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    الأطعمة
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    البوفيه لمفتوح
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    البيض المولون
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    الفسيخ والرنجة
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    المأكولات المصرية
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    بوفيه الإفطار_1
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    تزيين االبوفيه
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    اقبل السائحين
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جنوب سيناء – رضا السيد:

نظمت المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، برامج سياحية متنوعة، وبوفيه فطور خاص بالمأكولات الشهيرة التي يتناولها المصريون والأجانب في شم النسيم، وشهد البوفيه إقبالا كبيرا من قبل السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وتتضمن بوفيه الإفطار البيض الملون، الفسيخ، الرنجة، الأسماك، الباذنجان بكافة أنواعه، والبصل".

وقال مطيع إسماعيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق بشرم الشيخ، إنه جرى إعداد أوبن بوفيه خاص بالمأكولات الشهيرة عالميًا التي يقبل على تناولها في شم النسيم، وأشهرها المأكولات المصرية مثل: "الفسيخ، الرنجة، وكافة أنواع الأسماك المملحة"، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الأجانب الذين حرصوا على تبادل التهنئة.

وأوضح "مطيع" أنه جرى تزين مداخل لفنادق، والطرقات بالورود متنوعة الألوان والأشكال، وأيضًا البلونات لإضفاء أجواء مبهجة تتناسب مع احتفالات الربيع، إضافة إلى الديكورات الخاصة بموائد الطعام، والتي نالت إعجاب السائحين من مختلف جنسيات العالم، وأعربوا عن سعادتهم بالديكورات والزهور المبهجة التي تعبر عن جمال الطبيعة بمدينة السلام.

وأكد أن منتجعات شرم الشيخ السياحية تشهد اقبالًا سياحيًا كبيرًا تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع، مشيرًا إلى أن كافة الفنادق قامت بتجهيز برامج ترفيهية متنوعة بين الغنائية، والاستعراضات فنية تتناسب مع الذوق العام لجميع السائحين من مختلف الجنسيات، مع تزيين غرف النزلاء بالورود والبالونات الملونة، و تقديم خدمات على أعلى مستوى.

ومن جانبه، أكد أحمد مجدي طلاله، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة، إن عيد شم النسيم يحتفل به المصريين والأجانب الذين توافدوا على المنتجعات السياحية بشرم الشيخ، للاحتفال به على الشواطئ، وبين أحضان الطبيعة.

وأشار إلى أن الرحلات البحرية لجزر تيران وصنافير، و محمية رأس محمد، ومحمية نبق أقلعت منذ الصباح لممارسة السنوركلينج حيث المياه الصافية والرمال الناعمة، ومشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة والأسماك الملونة، مؤكدًا أن أنه يوجد رواج سياحي على كافة المقاصد السياحية بالمدينة تزامنًا مع شم النسيم.

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فسيخ ورنجة بوفيه شم النسيم شم النسيم منتجعات شرم الشيخ جنوب سيناء
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