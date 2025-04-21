شاب يعلق نفسه في مروحة السقف وينهي حياته بسوهاج.. والتحقيقات تكشف دوافعه

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أقدم شاب بدائرة مركز شرطة العسيرات محافظة سوهاج، على إنهاء حياته شنقًا داخل مسكن أسرته.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانتحار شخص في منزل يقع في نطاق المركز.

انتقلت قوات الأمن والبحث الجنائي إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية العثور على جثة الشاب "عبد الرحمن. خ. م. ا."، البالغ من العمر 26 عامًا ويعمل عاملًا ويقيم في نفس المنطقة، ووُجدت الجثة معلقة بحبل مثبت في جنش حديدي لمروحة بسقف إحدى غرف الطابق الثاني بمنزل أسرته.

وخلال المعاينة الأولية للجثة، تبين وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة، ولم يتم العثور على أي إصابات ظاهرية أخرى، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العسيرات المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي سياق التحقيقات، أدلى والد الشاب، البالغ من العمر 55 عامًا ويعمل فنيًا بمصنع ويقيم في ذات الناحية، بأقواله التي كشفت عن ملابسات وظروف الواقعة.

وأفاد الأب بأن نجله أقدم على الانتحار نتيجة لسوء حالته النفسية، مؤكدًا عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاته.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف المزيد من التفاصيل حول الحادث المأساوي.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.