إغلاق مركز تجميل تديره طالبة في المنيا -صور

المنيا-جمال محمد:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن ضبط مركز متخصص في عناية البشرة والتجميل يعمل بدون ترخيص بمركز بني مزار، وتديره طالبة تنتحل صفة طبيبة.

وأضاف بيان المديرية، أن الطالبة بتلك المخالفة قد مارست مهنتي الطب والصيدلة دون سند قانوني.

وأوضحت المديرية، أنه تم تنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة بإشراف الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية بالإشتراك مع قسم العلاج الحر بإدارة بني مزار الصحية، وأسفرت الحملة عن ضبط مجموعة من المخالفات التي تهدد صحة وسلامة المواطنين داخل المركز غير المرخص، من بينها حيازة وتشغيل أجهزة طبية غير مرخصة، يحظر استخدامها من قِبل غير المتخصصين، وضبط كمية كبيرة من الأدوية ومستحضرات طبية محظور تداولها خارج الصيدليات، بالإضافة إلى مستلزمات طبية للعناية بالبشرة والشعر معدة للاستخدام بدون بيانات واضحة، مما يثير الشكوك حول صلاحيتها للإستخدام .

كما تم رصد مخالفات لسياسات مكافحة العدوى، ووجود نفايات طبية خطرة دون وجود ترخيص للتداول السليم لها.

من جانبها أكدت الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على جميع المنشآت الطبية الخاصة في مختلف مدن ومراكز المحافظة، مشددة على أن صحة وسلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات المديرية، وأنها لن يتم التهاون مع أي مخالفات تهدد سلامة المواطنين.