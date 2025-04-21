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لا توجد إصابات.. سقوط جزء من سقف عنبر الغسيل الكلوي بمستشفى الفيوم

05:42 ص الإثنين 21 أبريل 2025
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  • عرض 3 صورة
    سقوط جزء من سقف عنبر الغسيل الكلوي
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الفيوم- حسين فتحي:

سقط جزء من السقف الخاص بعنبر الغسيل الكلوي في مستشفى الفيوم العام، دون إصابة أي مريض من المرضى المترددين على المستشفى.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الله مدير مستشفى الفيوم العام، على عدم حدوث أي إصابات بين المرضى المترددين على الجناح الخاص بمرضى الغسيل الكلوي.

وقال مدير المستشفى، إنه فور إبلاغ الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، قرر على الفور إخلاء الطابق الرابع للحفاظ على سلامة وصحة المرضى والعاملين بالمستشفى.

وأضاف أنه تم نقل 22 مريضًا بعناية الطابق الرابع للغسيل الكلوي والطابق الخامس للعناية الخاصة بمرضى الباطنة مؤقتًا، ، وذلك لحين الانتهاء من تجهيز وترميم السقف المنهار، لافتا إلى أن كافة المرضى بخير ولم يصب أيًا منهم بأذى.

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