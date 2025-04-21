"أمهم كحلتهم بالحنة".. إنقاذ 3 أطفال مصابين بحساسية في العين بكفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

نجح فريق طبي بمستشفى دسوق العام في كفر الشيخ، في إنقاذ 3 أطفال أشقاء مصابون بحساسية شديدة في العين، وذلك نتيجة تقليد شعبي خاطئ من الأم، بعد تكحيلهم بالحناء بدلًا من الكحل تزامنًا مع احتفالات عيد شم النسيم.

كان قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي دسوق العام، استقبل الأطفال الثلاثة أشقاء، تتراوح أعمارهم ما بين 4 و6 و8 أعوام، في حالة من البكاء والألم.

وبفحصهم طبيًا عن طريق طبيب الاستقبال، تبين وجود احمرار وتورم شديد بالعيون.

تم استدعاء طبيب العيون لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وبفحصهم تبين التصاق الحناء، بداخل عيون الأطفال مع حساسية شديدة، وصعوبة في التعامل مع الأطفال.

جرى تجهيز العمليات والتعامل الطبي مع عيون الأطفال تحت المخدر العام، وعمل الإسعافات الطبية اللازمة لإنقاذ أبصارهم.