السجن المؤبد لـ 5 متهمين في قضية ثأر عمرها 40 عامًا بأسيوط

أسيوط – محمود عجمي:

أصدرت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن المؤبد بحق خمسة متهمين، بينهم أربعة حضوريًا، لإدانتهم بقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في واقعة تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي "محمد خلاف" و"أولاد كعباش" في قرية المعابدة الغربية بمركز أبنوب.

وجاء الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني، وبأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبدالعال.

وتعود أحداث القضية رقم 27416 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب، إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية حول إطلاق أعيرة نارية في القرية، ما أسفر عن مقتل المواطن "همام. ع. أ" وإصابة كل من "بدري. س. ع"، و"حمادة. ح. أ"، و"علي. و. ع".

وكشفت تحريات الشرطة أن الحادث نجم عن تجدد خصومة ثأرية ترجع إلى أربعة عقود، بين عائلتي "أولاد محمد خلاف" و"أولاد كعباش"، إثر مقتل أحد أفراد العائلة الأخيرة. ورغم إتمام صلح سابق وتقديم الكفن، عادت التوترات مؤخرًا بفعل معايرات متبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب التحقيقات، فقد نفذ المتهمون هجومًا مسلحًا أثناء وجود الضحايا في أرضهم الزراعية، حيث أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية باتجاههم، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة الآخرين.

وتضم قائمة المتهمين كلًا من "منصور. م. خ" (هارب)، و"أيمن. س. م"، و"إسماعيل. م. خ"، و"محمد. س. م"، و"ياسر. ف. م".