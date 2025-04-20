محافظ قنا يشهد ختام فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان مسرح الجنوب الدولي

قنا_عبدالرحمن القرشي :

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، فعاليات ختام الدورة التاسعة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، والتي أقيمت هذا العام تحت شعار "المسرح.. مقاومة"، وحملت اسم الفنانة الراحلة الدكتورة عايدة علام، تكريمًا للمسرح الفلسطيني، وأُقيم حفل الختام على مسرح قصر ثقافة قنا، بعد ستة أيام من العروض الفنية والورش التدريبية التي شهدت إقبالًا جماهيريًا لافتًا في مختلف أماكن العرض بالمحافظة.

وفي كلمته، أعرب محافظ قنا عن تقديره الكبير لمهرجان مسرح الجنوب، مؤكدًا أنه يُعد نموذجًا ناجحًا لتحقيق العدالة الثقافية، ويسهم بفاعلية في إيصال المنتج الثقافي إلى مختلف ربوع المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تشدد على ضرورة تعميم الفعاليات الفنية والثقافية في جميع أنحاء الجمهورية، بما يعزز من جهود التصدي للفكر المتطرف، والارتقاء بالذوق العام، والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

وأشاد المحافظ بالمستوى الفني للعروض، لاسيما عروض مسرح العرائس التي خُصصت للأطفال وأسهمت في إدخال البهجة إلى قلوبهم، وبخاصة أطفال معهد الأورام بقنا، مشيرًا إلى أن التوجه بالمنتج الإبداعي نحو محافظات الصعيد يمثل خطوة محورية في إعادة تشكيل الوعي المجتمعي وبناء الإنسان المصري، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب الناقد هيثم الهواري، رئيس المهرجان، عن شكره العميق لمحافظ قنا على دعمه الكبير لإنجاح هذه الدورة، لافتًا إلى أن المهرجان شهد هذا العام مشاركة 17 عرضًا مسرحيًا من دول مختلفة، إلى جانب إصدار 11 كتابًا مسرحيًا جديدًا.

وأشار الهواري إلى أن فعاليات الدورة تضمنت أيضًا عروضًا لمسرح الطفل، وتنظيم خمس ورش تدريبية متخصصة في مجالات التمثيل، والتأليف، والتسويق والإنتاج المسرحي، والمكياج المسرحي، والسينوغرافيا، استهدفت القرى والمستشفيات، بالإضافة إلى مبادرة لإنشاء عدد من المكتبات المجانية لتعزيز الوعي الثقافي داخل النجوع والقرى.

وعلى هامش الحفل، عُرض فيلم وثائقي قصير تناول أبرز محطات الدورة التاسعة، واختتمت الفعاليات بتكريم الفائزين في المسابقات الفنية، وتسليم درع المهرجان وشهادات التقدير للمتميزين من أعضاء الفرق المسرحية المشاركة، بحضور محافظ قنا، ورئيس المهرجان، ورئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي.

ويُعد مهرجان مسرح الجنوب الدولي أحد الفعاليات الثقافية الرائدة التي تعكس تفاعل محافظة قنا مع الحراك المسرحي والفني، ودورها البارز في دعم الفنون والإبداع بوصفهما ركيزتين أساسيتين في بناء الإنسان والمجتمع.