وكيل صحة الشرقية يهنيء المسيحيين بعيد القيامة في مطرانية فاقوس

الشرقية - ياسمين عزت:

زار المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ويرافقه الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بزيارة لمطرانية فاقوس لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان والإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء.

حرص وكيل وزارة الصحة بالشرقية على تقديم التهنئة لنيافة الأنبا مقار ولجميع الإخوة الأقباط بالمطرانية بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد، مؤكداً أن هذه المناسبات تجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية وروح المحبة التي تميز الشعب المصري، وتعكس عمق الترابط الذي يجمع بين نسيج الوطن الواحد في ظل قيادة حكيمة تؤمن بالمواطنة والتعايش المشترك، داعياً المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء.

وفي سياق آخر وعقب التهنئة قام الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، بمتابعة انتشار الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بمحيط المطرانية وأماكن التجمعات بمدينة فاقوس، وذلك لتقديم الخدمات الصحية للأخوة الأقباط، وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات المختلفة، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان والمديرية، للتأمين الطبي للاحتفالات الدينية والمناسبات العامة بجميع مراكز ومدن المحافظة، تزامناً مع احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

تابع وكيل الوزارة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المترددين على الفرق المتحركة والعيادات الطبية المتنقلة بفاقوس، مطمئناً على تجهيز العيادات ودعمها بالأطقم طبية من أطباء وصيادلة وتمريض، ومن توفير الأدوية والمستلزمات اللازمة للإسعافات الأولية، والمستلزمات الطبية اللازمة لفحص المواطنين ضمن المبادرات الرئاسية الصحية، لضمان تقديم الخدمات بالشكل الأمثل.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على تكثيف الندوات التوعوية للمواطنين بمحيط الكنائس وأماكن التجمعات من خلال فرق التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي، لزيادة الوعي خاصة فيما يتعلق بالمأكولات ومخاطر تناول الفسيح والأسماك المملحة خلال موسم شم النسيم، مقدماً الشكر للفرق الطبية على الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية وجه بالتنسيق الكامل بين جميع الإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، تحت إشراف مديري العموم ومديرة إدارة المبادرات الرئاسية، ومديرة إدارة الثقافة الصحية بالمديرية، منذ صباح أمس لانتشار وتجهيز الفرق والعيادات المتنقلة في جميع أنحاء المحافظة، لتقديم الخدمات الصحية للأخوة الأقباط والمواطنين المترددين، والفحوصات المتعلقة بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، والتي تشمل الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، هذا بالإضافة إلى تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين.