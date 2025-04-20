تحطم عدد من السيارات في انهيار عقار بالزقازيق (صور)

الشرقية – ياسمين عزت:

شهدت مدينة الزقازيق مساء الأحد حادث انهيار مفاجئ لعقار سكني مكوّن من ثلاثة طوابق يقع بجوار أحد المتاجر الشهيرة وسط المدينة، ما أسفر عن تحطم عدد من سيارات المواطنين المتوقفة في محيط الموقع، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يُفيد بانهيار العقار المشار إليه، حيث انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم فرض طوق أمني بمحيط العقار حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتبين من الفحص الأولي أن العقار المنهار كان خاليًا من السكان وقت الحادث، في حين لحقت أضرار مادية جسيمة بعدد من السيارات المصطفة بجواره.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الانهيار، والتحقق من مدى سلامة العقارات المجاورة، مع توجيه تحذيرات رسمية للمواطنين بعدم الاقتراب من الموقع لحين الانتهاء من أعمال الفحص والمعاينة واتخاذ الإجراءات الهندسية اللازمة.