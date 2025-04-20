محافظة الإسكندرية تكشف تفاصيل الاعتداء على محصل الترام بكلب شرس.. ماذا قالت؟| بيان

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا، اليوم الأحد، بشأن واقعة تعدي 5 شباب بكلب شرس على أحد محصلي ترام الرمل رقم 152، وذلك أثناء قيامه بمهام عمله في الوردية المسائية.

وأوضح البيان أن المحصل اعترض على ركوبهم الترام بصحبة الكلب، وترويعهم الركاب، بالإضافة إلى عدم اتباعهم قواعد السلامة وعدم ارتداء الكلب للكمامة وفقًا للقانون.

وأشار البيان إلى أن المحصل أصيب بإصابات في الوجه والأطراف جراء الاعتداء وجرى نقله إلى مستشفى رأس التين لإسعافه وتلقى التطعيمات اللازمة نظراً لتعرضه لإصابات ناتجة عن عقر الكلب.

وكلف الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رئيس هيئة النقل العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما ألقى ضباط قسم شرطة سيدي جابر القبض على المتهمين واحتجازهم لحين صدور قرار النيابة العامة.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة بمنع اصطحاب الكلاب خلال ركوب المواصلات العامة، واتباع كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه من يقوم بذلك هذا القرار، حرصًا على سلامة المواطنين.

وأكد البيان أنه جاري متابعة مستجدات الواقعة وفقاً للإجراءات القانونية لضمان حصول المتعدين على الجزاء الذي يستحقونه ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ترويع المواطنين أو يحاول التعدي بأي شكل من الأشكال على أي موظف أثناء تأديته عمله- بحسب البيان.