بالفيديو والصور.. زحام وطوابير على الرنجة في الساعات الأخيرة قبل شم النسيم بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تسبب ارتفاع أسعار الفسيخ، في تزايد الإقبال على شراء الرنجة، خلال الساعات الأخيرة قبل عيد شم النسيم بالبحيرة.

ولجأت شرائح عديدة من المواطنين إلى شراء الرنجة كبديل أوفر من الفسيخ خاصة مع تنافس أصحاب المحال التجارية في تقديم عروض وتخفيضات لاجتذاب الزبائن.

وقال الحاج أحمد حسونة - تاجر رنجة: " ناس كتير فضلت السنة دي تاخد رنجة بدل الفسيخ عشان أسعاره مهاودة ويعتبر بديل على اقتصادي على نفس المستوى ".

ويضيف حسونة: " قدمنا عروض كتيرة تخلي أي حد يقدر يشتري ويحتفل بأعياد شم النسيم، والأسعار بتبدأ من 100 جنيه للكيلو لغاية 160 جنيه، وكلها سوبر، الاختلاف بس في الحجم".

وقال محسن محجوب - زبون: " بصراحة الفسيخ غالي خالص السنة دي والرنجة سعرها معقول، وأولادي بيحبوها، فقررت نحتفل بشم النسيم بأكل الرنجة".