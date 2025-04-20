تشييع جثمان مُدرس قُتل في منوف لاعتراضه على فعل فاضح بالطريق (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

شيع مئات من أهالي مدينة منوف في محافظة المنوفية، مساء اليوم الأحد، جثمان "محمد صابر أبو فروة"، مُدرس بالمعاش يعمل نقاشًا، قُتل مساء الجمعة في مشادة بينه وبين شاب كانت رفقة فتاة في وضع مُخل داخل سيارة بالطريق العام ليلًا.

كان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بمقتل "محمد.ص.أ"، البالغ من العمر 61 عامًا، بمنطقة أبو حصوة في مدينة منوف على يد شاب أثناء تواجده مع فتاة في وضع مخل. وتمكنت وحدة مباحث منوف من إلقاء القبض على المتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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