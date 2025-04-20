بعد موجة غضب.. طبيب فيديو قتل كلب طنطا يرد

الغربية - مروة شاهين:

انتشرت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو يظهر كلب هاسكي في حالة إعياء شديدة، مقيد في عمود، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة في قرية محلة مرحوم بدائرة مركز طنطا في محافظة الغربية.

أظهرت التعليقات أن الكلب توفي بعد أن أقدم أحد الأطباء البيطريين، يُدعى حمدي حجاج، على إعطائه "حقنة هواء" بعد العثور عليه، وذلك في إطار محاولات التخلص منه، إثر تعرض 3 أطفال لعقره أثناء تجواله في شوارع القرية، ما أسفر عن إصابتهم بجروح بالغة، خصوصًا في منطقة البطن والذراعين.

من جانبه، أكد الدكتور حمدي حجاج، مدير الطب البيطري بطنطا، أنه تلقى استغاثة من أهالي قرية محلة مرحوم تُفيد بتعرض 3 أطفال لعقر من كلب ضال. وأضاف أن فريقًا من الأطباء البيطريين توجه إلى القرية فور تلقي البلاغ، حيث تم البحث عن الكلب وتنظيم ندوات توعوية للأهالي حول كيفية التعامل مع الكلاب والحيوانات.

وأوضح حجاج أنه في اليوم الثاني من البحث، تمكن الأهالي من العثور على الكلب، واعتدوا عليه بالضرب قبل ربطه في عمود، ليُفارق الحياة. وقال: "الأهالي طلبوا مني إعطاءه حقنة مسكنة بسبب الضرر الكبير الذي تعرض له، لكنه توفي، ومؤكدًا أنني لست المسؤول عن هذا الموقف، حيث كان الناس هم من أدخلوا الطب البيطري في الموضوع".