أشعلوا النيران في كلب.. أمن القليوبية يكشف تفاصيل مشاجرة الشدية ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشاجرة بين طرفين تم الاستعانة فيها بالكلاب، مما أسفر عن إصابات في دائرة قسم أول بنها. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت المعلومات قد وردت إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بشأن تداول مقطع فيديو أمس الجمعة، يظهر مشاجرة بين طرفين واستخدام الكلاب واسطوانات البوتاجاز في المشاجرة، بالإضافة إلى وجود مصابين.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد أشرف رئيس مباحث قسم أول بنها، أن المشاجرة نشبت بين طرفين كان بينهما خلافات سابقة تعود إلى شهر رمضان الماضي، في منطقة الشدية التابعة لدائرة القسم، وتجددت الخلافات يوم الجمعة، حيث قام أحد الأطراف بإحضار سلاح أبيض "سنجة" وأنبوبة بوتاجاز، فيما أحضر الطرف الآخر كلبين من نوع "جيرمن" بهدف ترويع الطرف الأول.

أوضحت التحريات أيضًا أن أحد أفراد الطرف الأول قام بطعن ربة منزل من الطرف الثاني، ثم لاحق أحد الكلاب وطعنه. في خطوة مروعة، قام أحد المشاركين في المشاجرة بإحضار مواد سريعة الاشتعال وأشعل النيران في الكلب وهو يصارع الموت.

بعد تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط 8 أشخاص من طرفي المشاجرة. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع متابعة الحالة الصحية للسيدة المصابة.