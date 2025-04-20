نادي القناة يتصدر بطولة الجمهورية للتجديف باسم البطل الأولمبي الراحل علي إبراهيم

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أعلن الاتحاد المصري للتجديف نتائج بطولة الجمهورية التي أُقيمت على مياه بحيرة التمساح بمدينة الإسماعيلية، خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل، بمشاركة 1004 لاعب ولاعبة يمثلون 14 ناديًا من مختلف محافظات الجمهورية.

وشهدت البطولة منافسة قوية في مختلف الفئات العمرية، حيث نجح نادي القناة الرياضي بالإسماعيلية في التتويج بصدارة الترتيب العام، بعد حصد 25 ميدالية ذهبية، و12 فضية، و8 برونزيات، ليحقق اللقب عن جدارة.

وجاء في المركز الثاني نادي المقاولون العرب برصيد 23 ميدالية ذهبية، و16 فضية، و6 برونزيات، فيما حل نادي اتحاد الشرطة في المركز الثالث بـ15 ميدالية ذهبية، و4 فضيات، و6 برونزيات.

وأقيمت البطولة هذا العام تخليدًا لاسم البطل الأولمبي الراحل علي إبراهيم، أحد رموز التجديف المصري، حيث تم تخصيص كؤوس تذكارية باسم الراحل للنوادي الثلاثة المتصدرة تكريمًا لمسيرته الرياضية الحافلة.

وتضمنت البطولة سباقات القارب الفردي، الزوجي، الرباعي، والثماني، في جميع الفئات: براعم، ناشئين، تحت 19 سنة، تحت 23 سنة، وعمومي، للذكور والإناث. وتُعد هذه البطولة من البطولات المعتمدة ضمن حساب درجات الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة، مما أضاف إليها أهمية كبيرة بالنسبة للمشاركين من الطلبة.

وضمت قائمة الأندية المشاركة في البطولة: نادي القناة، المقاولون العرب، اتحاد الشرطة، النادي المصري، نادي المعادي واليخت، طلائع الأسطول، هيئة قناة السويس ببور توفيق وبورسعيد، نادي اليخت المصري، طلائع الجيش، نادي الكهرباء، نادي أسوان، نادي الأقصر، ونادي البنك الأهلي.