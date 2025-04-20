إنقاذ 14 شخصًا في حادث اصطدام اليخت "فاير بيرد" بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أفاد مصدر بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بأنه تم إنقاذ 14 شخصًا من حادث اصطدام مركب السفاري "فاير بيرد" اليوم، أثناء توجهه من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة دهب، حيث تعرض اليخت لأضرار ملحوظة.

وكان على متن اليخت 14 شخصًا، من بينهم سبعة ممارسين، وهم أربعة سائحين ألمان، وسائحة سويسرية، بالإضافة إلى ممارسين مصريين اثنين، فضلاً عن طاقم من سبعة أفراد.

وأوضح المصدر أنه تم التحرك فور تلقي البلاغ، وإبلاغ الجهات المعنية، حيث بدأت عمليات الإنقاذ بشكل فوري. وأكد أن جميع من كانوا على متن المركب بخير، وقد خضعوا للرعاية الصحية اللازمة، وتم توفير إقامة لهم في فنادق مناسبة لحين استكمال الإجراءات الرسمية.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث، حيث يتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية في المحافظة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والغرفة، لتقديم الدعم الكامل للممارسين وتلبية احتياجاتهم حتى الانتهاء من التحقيقات.