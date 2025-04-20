محافظ بني سويف يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة الفشن

بني سويف - حمدي سليمان:

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، تحديث المخطط التفصيلي لمدينة الفشن، بالإضافة إلى المخططات الخاصة بمناطق الامتداد العمراني لمدينتي ناصر والواسطى.

وأوضح المحافظ أن هذا الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتنظيم وتحديد مناطق الامتداد العمراني الجديدة، بما يساهم في الحد من النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية. كما يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية، مواكبةً للتغيرات العمرانية والاجتماعية في الوقت الراهن، بالإضافة إلى منع التعدي على أملاك الدولة وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، بما يعزز التنمية المستدامة في مدن المحافظة.

من جانبه، أضاف المهندس رامي رجب، مدير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أن اعتماد المخططات التفصيلية لتلك المدن جاء وفقًا لأحدث البيانات المتوفرة، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والجهات المعنية ذات الصلة.