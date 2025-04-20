"كلبك معفن".. "كابو" أنهى حياة "محمد" انتقامًا لحيوانه الأليف بالبحيرة

البحيرة ـ أحمد نصرة:

أنهى عاطل، حياة شاب، طعنًا بسكين، على خلفية نشوب مشاجرة بينهما بسبب كلب صغير يمتلكه المتهم، في واقعة دارت أحداثها بقرية البيضا التابعة لمركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بوصول" محمد رأفت محمود، " 29 عامًا، إلى المستشفى العام، جثة هامدة إثر إصابته بعدة طعنات نافذة خلال مشاجرة.

كشفت التحريات إقدام نجل شقيقة المجني عليه، البالغ من العمر 8 أعوام ، على معايرة المتهم "م.ر" وشهرته "كابو" بأن كلبه "معفن" على أثر ذلك توجه المتهم إلى منزل أهل الطفل ونشبت مشاجرة تعدى خلالها على المجني عليه بواسطة سلاح أبيض " سكين" وطعنه عدة طعنات حتى تأكد من وفاته.

أودع الجثمان مستشفى كفر الدوار العام، وجرى ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.