رئيس جامعة المنيا يزور مطرانيات المحافظة للتهنئة بعيد القيامة المجيد -صور

المنيا-جمال محمد:

زار الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والوفد المرافق له عدداً من الكنائس لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، شملت مطرانية الأقباط الأرثوذكس، ومطرانية الأقباط الكاثوليك، والكنيسة الإنجيلية الثانية.

ضم وفد الجامعة، الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحمود الليثي مدير الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة، وأحمد محسب مدير العلاقات العامة والطالب فيصل عمر رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة الحكومية ، والطالب أحمد توفيق رئيس اتحاد طلاب الجامعة الأهلية، وأمناء اتحاد الكليات بالجامعتين الحكومية والأهلية .

وأكد رئيس الجامعة، على اعتزازه بالروابط القوية التي تجمع المسلمين والمسيحيين، والسماحة الدينية التي تُميز الشعب المصري، مُعربًا عن سعادته، لمُشاركته مشاعر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

وقدم فرحات، التهنئة للأخوة الأقباط ، داعياً المولى عز وجل، أن يحفظ مصر، ويُديم عليها وحدة وترابط شعبها، وأن تُواصل الدولة بسواعد شعبها مسلمين ومسيحيين، وتحقيق التنمية والتعمير والازدهار، وأن يُوفق الله القيادة السياسية، لتحقيق النهضة الشاملة لمصر، والحفاظ على سلامة أراضيها.

وقد استقبلت الكنائس زيارة رئيس الجامعة والوفد الموافق له بحفاوة، معبرين عن تقديرهم وشكرهم لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس روح الوحدة الوطنية والتعاون بين جميع المصريين.

وثمن قساوسة الكنائس، حضور اتحاد طلاب بالجامعتين الحكومية والأهلية للتهنئة بالعيد، مؤكدين على أهمية هذه المبادرات التي تعزز روح المحبة والود بين الطلاب.

كان الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قد بعث برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

جاء فيها " يُسعدني أن أبعث لكم أصدق التهانى وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. باسم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة المنيا بهذه المناسبة السعيدة التي تعزز روح المحبة والتسامح والتماسك بين نسيج الأمة مسلميها وأقباطها، داعياً الله أن يُعيد هذه الأيام على شعب مصر العظيم بالمزيد من التقدم والاستقرار والخير والنماء وأن يبقى وطننا الغالي دائماً وأبداً رمزاً لتماسكنا وتكاتفنا، وصوناً لأمن الوطن ووحدته، واستقراره تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.