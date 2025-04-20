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رئيس "صرف صحي الإسكندرية" يتفقد محطة التنقية الغربية والشبكات - صور

02:27 م الأحد 20 أبريل 2025
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الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الأحد، جولة ميدانية؛ لمتابعة سير العمل وخطة التطهير والصيانة الدورية في شبكة الصرف الصحي بغرب المحافظة.

ووجه رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بسرعة إنجاز خطة التطهير والصيانة الدورية ورفع كفاءة الشبكات وفقًا للجدول الزمني المحدد وطبقًا لمعايير الجودة والسلامة.

واطلع نافع خلال تفقده محطة التنقية الغربية على منظومة التشغيل داخل المحطة، مؤكدًا على أهمية الالتزام بخطط العمل والصيانة الدورية لضمان كفاءة الأداء واستمرارية الخدمة.

وعقد اجتماعًا مع قطاع المعالجة بالشركة، جرى خلاله مناقشة خطة تطوير المحطة ورفع كفاءتها لمواكبة الاحتياجات المستقبلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد أن الشركة مستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية للصرف الصحي بالإسكندرية، بما يضمن الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين وتحسين جودة الحياة.

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صرف صحي الإسكندرية محطة التنقية الغربية والشبكات اللواء محمود نافع
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