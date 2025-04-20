"الحقوا ولادي جوه الشقة هيموتوا".. تفاصيل مصرع طفلين في حريق تل بني تميم بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لم يتردد أهالي قرية تل بني تميم في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لحظة عندما سمعوا صوت صراخ سيدة تستغيث بهم "الحقوا ولادي جوه الشقة هيموتوا"، إذ هرعوا إلى العقار، وحاولوا الدخول لإنقاذ الطفلين لكن شدة النيران حالت دون ذلك، فأبلغوا قوات الحماية المدنية التي تمكنت من استخراج الطفلين متوفين، فجرى نقلهم إلى المستشفى القريب من المنزل.

جحيم النيران حولت الشقة إلى كوم رماد، سحابة دخان أطبقت على الأجواء، هرع الجيران لإنقاذ قاطني الشقة فنقلوا الطفلين "أشرف.ح.أ"، 4 سنوات، وشقيقه "عيسى. ح" 3 سنوات إلى المستشفى ولكنهما قد فارقا الحياة اختناقًا بسبب الحريق.

الحادث الأليم الذي تسبب في وفاة طفلين شقيقين ألقى بظلاله على جميع أهالي القرية، حيث سارع أهالي القرية في جمع التبرعات لمساعدة والدا الطفلين وتدمير شقتهما بالكامل، داعين الله لهما بالصبر والسلوان وأن يربط على قلوبهم.

المعاينة التي أجراها رجال المعمل الجنائي أثبتت أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران، وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان الحريق وتم إجراء معاينة، وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والتصريح بدفن الصغيرين عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وسؤال أهليتهم.

وكان اللواء عبد الفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد باندلاع حريق في شقة بقرية تل بني تميم، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران.

وأسفر الحريق عن مصرع الصغيرين أشرف.ح.أ، 4 سنوات، وشقيقه عيسى. ح 3 سنوات، وتم نقل الصغيرين للمستشفى بعد مصرعها إثر إصابتهما باختناق، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.