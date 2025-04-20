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جامعة بنها تحصد المراكز الأولى في مسابقة "إشراقات فنية" بدولة الإمارات

01:22 م الأحد 20 أبريل 2025

جامعة بنها

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فوز الطالبة ملك نادر جمال حامد الفرقة الأولي بكلية التربية، والطالب جورج عماد نور الفرقة الثالثة بكلية الهندسة بشبرا بالمراكز الأولى في مسابقة "إشراقات فنية"، والتي نظمتها جامعة القاسمية بدولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى الجامعات العربية.

وهنأ الجيزاوي، الطلاب الفائزين بالمسابقة، مشيدا بتحقيقهم هذا الإنجاز الذي يعكس التميز والإبداع لطلاب جامعة بنها، مؤكدا حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع.

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جامعة بنها المراكز الأولى مسابقة إشراقات فنية الإمارات
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