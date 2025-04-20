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محافظ بورسعيد من كنيسة الكاتدرال: "باتحادنا سنتجاوز أي شئ يحدث في مصر"

01:14 م الأحد 20 أبريل 2025

محافظ بورسعيد من كنيسة الكاتدرال

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أن المصريين باتحادهم سوف يتجاوزون أي شئ يحدث في مصر.

وأضاف المحافظ، خلال ترأسه وفدًا، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بـ عيد القيامة المجيد، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل"، حيث كان في استقبالهم الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، :"أدعوا الله أن يجعلني أهل لمحبة بورسعيد، فمنذ وجودى في محافظة بورسعيد وقد غمرتني بورسعيد بكل الحب والسلام".

وأكد أن مشاركة المسلمين للمسيحيين مراسم الاحتفالات تؤكد أن المصريين على قلب رجل واحد وسنظل نسيج واحد دوما، مؤكدا أهمية الترابط والأخوة التي تجمع شعب مصر تحت قيادة رئيس الجمهورية لاستكمال التنمية والازدهار والتأكيد على أن مصر عامة وبورسعيد خاصة هى قاطرة للتنمية للعالم أجمع.

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