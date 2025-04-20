رئيس جامعة أسيوط يهنئ المسيحيين بعيد القيامة المجيد -صور

أسيوط - محمود عجمي:

قدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زياراته للكنائس والإيبارشيات في أسيوط.

بدأت الجولة بزيارة نيافة الأنبا بيسنتي، أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ثم توجه إلى مطرانية الأقباط الكاثوليك، حيث استقبله نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط.

تلتها زيارة إلى نيافة الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، في مقر المطرانية.

كما شملت الجولة زيارة الكنيسة الإنجيلية الثانية، حيث استقبله القس رفيق ثابت وعدد من قيادات الكنيسة وأبناء الطائفة الإنجيلية، ثم توجه إلى الكنيسة الإنجيلية الأولى، حيث استقبله القس باسم عدلي، راعي الكنيسة، وعدد من القيادات الكنسية وأبناء الطائفة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وخلال الزيارات، أعرب الدكتور المنشاوي عن خالص تهانيه للإخوة المسيحيين بمناسبة العيد، مؤكدًا عمق روابط المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الشعب المصري بمختلف أطيافهم.

وأشار إلى أن هذه المناسبات تمثل فرصة لتعزيز قيم السلام والتسامح، وتجديد روح التكاتف من أجل مستقبل أفضل للوطن العزيز.