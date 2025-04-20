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محافظ بورسعيد على رأس وفد لتهنئة مسيحيي المحافظة بعيد القيامة -صور

12:38 م الأحد 20 أبريل 2025
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  • عرض 9 صورة
    محافظ بورسعيد على رأس وفد لتهنئة مسيحيي المحافظة بعيد القيامة (4)
  • عرض 9 صورة
    محافظ بورسعيد على رأس وفد لتهنئة مسيحيي المحافظة بعيد القيامة (5)
  • عرض 9 صورة
    محافظ بورسعيد على رأس وفد لتهنئة مسيحيي المحافظة بعيد القيامة (1)
  • عرض 9 صورة
    محافظ بورسعيد على رأس وفد لتهنئة مسيحيي المحافظة بعيد القيامة (6)
  • عرض 9 صورة
    محافظ بورسعيد على رأس وفد لتهنئة مسيحيي المحافظة بعيد القيامة (3)
  • عرض 9 صورة
    محافظ بورسعيد على رأس وفد لتهنئة مسيحيي المحافظة بعيد القيامة (9)
  • عرض 9 صورة
    محافظ بورسعيد على رأس وفد لتهنئة مسيحيي المحافظة بعيد القيامة (8)
  • عرض 9 صورة
    محافظ بورسعيد على رأس وفد لتهنئة مسيحيي المحافظة بعيد القيامة (7)
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

ترأس اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وفدًا، اليوم الأحد، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بـ عيد القيامة المجيد، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل"، حيث كان في استقبالهم الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها.

وقدم المحافظ التهنئة لأبناء محافظة بورسعيد، وللأخوة الأقباط بوجه خاص، بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، متمنيًا للجميع أعيادًا سعيدة وآمنة.

وضم الوفد: اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية والصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة ولفيف من أبناء بورسعيد.

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محافظ بورسعيد عيد القيامة اللواء محب حبشي
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