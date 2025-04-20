المنيا تطرح كرتونة البيض بسعر 120 جنيهاً بمنافذ البيع -صور

المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، اليوم الأحد، عن طرح كرتونة البيض بسعر 120 جنيهاً للجمهور، من خلال منافذ البيع المنتشرة في المراكز والمدن، وذلك كنوع من الدعم الذي تقدمه المحافظة لأبنائها، وتخفيفاً للأعباء المعيشية عن المواطنين، تزامناً مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطن، مشيراً إلى أن المحافظة تواصل جهودها في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان توافرها بالكميات الكافية وبجودة عالية.

وأوضح كدواني أن الأجهزة التنفيذية تتابع بصفة مستمرة عمل المنافذ، للتأكد من التزامها بالأسعار المحددة وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء السلع الغذائية خلال هذه الفترة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي محاولة لاحتكار أو رفع الأسعار.