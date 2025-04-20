إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك على كوبري قرية الشيخية، مركز قفط، جنوبي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك على كوبري الشيخية في قفط.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى قفط لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.