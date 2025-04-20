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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

11:15 ص الأحد 20 أبريل 2025

إسعاف أرشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، على طريق قرية سنور، في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم سيارة ميكروباص، بأخرى ملاكي على الطريق الذي يربط قرية سنور ببني سويف، بالقرب من كمين المثلث، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، و تبين إصابة: " هيام.م.ر"، 18 عامًا، و شقيقتها "ملك"، 17 عامًا، و "ربيع.س"، 15 عامًا، و "رودينا.م.م"، 27 عامًا، و "سارة.و.م"، 27 عامًا، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

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بني سويف سيارة ميكروباص قرية سنور
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