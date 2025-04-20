الأهالي بكوا تأثرًا بالموقف.. مؤذن يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء الأذان بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي :

شهد مسجد بقرية المقربية التابعة لمركز قوص محافظة قنا، مشهدًا مؤثرًا بوفاة مؤذن متطوع سقط فجأة أثناء رفعه آذان صلاة المغرب، مما أثار حزنًا عميقًا بين الأهالي الذين بكوا تأثرًا بالموقف.

لفظ المؤذن المتطوع عبد الحميد شحاتة أنفاسه الأخيرة وهو يؤذن لصلاة المغرب، أمس السبت، وذكر أحد أهالي القرية أن الفقيد سقط على الأرض فجأة بعد نطقه الشهادة خلال الآذان، وعند محاولة إسعافه تبينت وفاته.

وتسبب هذا المشهد المؤثر في بكاء جميع من كان حاضرًا داخل المسجد، حيث اعتبر الأهالي أن وفاة الفقيد بهذه الطريقة هي من علامات حسن الخاتمة.

وأشاروا إلى أن القرية تعيش حالة من الحزن والصدمة لرحيل عبد الحميد شحاتة، الذي كان يتمتع بسيرة طيبة ومحبة كبيرة بين الجميع، وعرف عنه مواظبته على الصلاة وخدمته للمسجد وتطوعه لرفع الآذان.

وعبر العديد من أهالي القرية عن حزنهم الشديد عبر صفحات التواصل الاجتماعي، محولينها إلى دفتر عزاء للفقيد، داعين له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.