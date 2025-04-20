الدقهلية تستعد لاحتفالات عيد القيامة بتأمين طبي شامل -صور



الدقهلية-رامي محمود:

دفعت مديرية الصحة بالدقهلية بعيادة متنقلة ورفعت درجة الاستعداد في جميع المستشفيات لتأمين احتفالات عيد القيامة وشم النسيم، وذلك بتوجيهات الدكتور تامر مدكور، وكيل الوزارة.

بدوره أوضح الدكتور مدكور أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا من المديرية على توفير الرعاية الطبية الكاملة للمواطنين خلال فترة الاحتفالات.

وجرى توجيه إدارة القوافل الطبية بالدفع بسيارة مجهزة بكافة التجهيزات الطبية لتتمركز بشارع بورسعيد أمام كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة المنصورة.

كما أكد وكيل الوزارة على رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ، مشيرًا إلى توافر جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي، بالإضافة إلى جاهزية الرعايات المركزة وتوافر مخزون كافٍ من الأكسجين وفصائل الدم ومشتقاته في جميع بنوك الدم بالمستشفيات.

ولفت إلى توافر الأمصال اللازمة لحالات تسمم الفسيخ المحتملة، وجاهزية فرق الانتشار السريع لمواجهة أي إصابات قد تحدث خلال الاحتفالات.