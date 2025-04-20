أصيب بوعكة صحية ونُقل للمستشفى.. تدهور الحالة الصحية لعامل سيرك طنطا

الغربية - مروة شاهين:

أصيب محمد بسطويسي، عامل السيرك بطنطا والمعروف إعلاميًا بـ"ضحية النمر المفترس"، بوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى مستشفى المنشاوي العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات اللازمة.

وأوضح والد محمد، أن نجله شعر بإعياء شديد وآلام حادة في أنحاء متفرقة من جسده، مما دفع الأسرة إلى التحرك السريع لنقله إلى المستشفى.

وبحسب الفحوصات الطبية، تبيّن إصابته بعدوى بكتيرية في موضع الجرح، وقد تم إعطاؤه مجموعة من الأدوية والمسكنات اللازمة تحت إشراف الأطباء المختصين.