إعلان

أصيب بوعكة صحية ونُقل للمستشفى.. تدهور الحالة الصحية لعامل سيرك طنطا

12:26 ص الأحد 20 أبريل 2025

محمد بسطويسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية - مروة شاهين:

أصيب محمد بسطويسي، عامل السيرك بطنطا والمعروف إعلاميًا بـ"ضحية النمر المفترس"، بوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى مستشفى المنشاوي العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات اللازمة.

وأوضح والد محمد، أن نجله شعر بإعياء شديد وآلام حادة في أنحاء متفرقة من جسده، مما دفع الأسرة إلى التحرك السريع لنقله إلى المستشفى.

وبحسب الفحوصات الطبية، تبيّن إصابته بعدوى بكتيرية في موضع الجرح، وقد تم إعطاؤه مجموعة من الأدوية والمسكنات اللازمة تحت إشراف الأطباء المختصين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد بسطويسي عامل سيرك طنطا مستشفى المنشاوي العام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عودة مشروطة لـ"بلبن".. اجتماع جديد وإجراءات تصحيحية لاستئناف النشاط
الصحة تتحرك بأوامر رئاسية.. إجراءات رسمية جديدة بشأن "بلبن"
الاحتلال يمنع سفير الفاتيكان من دخول كنيسة القيامة في سبت النور