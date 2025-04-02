خروجة ببلاش.. الأهالي يحتفلون بعيد الفطر في ميادين الزقازيق بالشرقية - صور

الشرقية - ياسمين عزت:

توافد المواطنون، اليوم الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، على المتنزهات العامة والميادين بمحافظة الشرقية عامة ومدينة الزقازيق خاصة، فيما تتجمع الأسر للتنزه والترفيه دون تكبد تكلفة مرتفعة.

رصد مصراوي تجمعات الأهالي في شوارع رئيسية بمدينة الزقازيق التي لاقت توافدا ملحوظا منذ أول ساعات عيد الفطر المبارك وحتى الساعات الأخيرة من ثالث أيامه.

وتشتهر مدينة الزقازيق بعدد من الميادين والمقاعد العامة في الشوارع التي يقبل عليها المواطنون، إذ شهد ميدان طلعت حرب بقلب عاصمة محافظة الشرقية إقبالا كبيرا فضلا عن الأماكن المخصصة للتنزه دون تكلفة لتذاكر الدخول والتي تقع في شارع الجلاء والأخرى بالقرب من مجلس المدينة وحديقة الطفل.

وتتميز تلك الميادين والمتنزهات بكونها لا تحتاج رسوم للدخول وفرض تناول مشروبات أو ماكولات فيما يستطيع المواطن جلب ما لذ وطاب والافتراش به في المقاعد المخصصة للمواطنين مجانا.

وجلب المواطنون أطعمة ومشروبات ومسليات وأطعمة العيد المعروفة والأيس كريم لتناولها لتفادي شراء أغراض أخرى بأسعار مرتفعة.