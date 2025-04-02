إصابة 9 اشخاص في تصادم ميكروباص ونقل بأسيوط - صور

أسيوط- محمود عجمي:

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم وقع مساء اليوم الأربعاء بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بطريق أسيوط/البداري الزراعي الشرقي.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي الشرقي قبل مركز شرطة ساحل سليم.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل.

أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.