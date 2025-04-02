إعلان

إصابة 9 اشخاص في تصادم ميكروباص ونقل بأسيوط - صور

11:09 م الأربعاء 02 أبريل 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إصابة 9 اشخاص في تصادم ميكروباص ونقل بأسيوط (2)
  • عرض 3 صورة
    إصابة 9 اشخاص في تصادم ميكروباص ونقل بأسيوط (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط- محمود عجمي:

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم وقع مساء اليوم الأربعاء بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بطريق أسيوط/البداري الزراعي الشرقي.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي الشرقي قبل مركز شرطة ساحل سليم.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل.

أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم إصابة 9 أشخاص حوادث المحافظات مستشفى أسيوط الجامعي مدير أمن أسيوط أسيوط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان