حركة تنقلات موسعة بين مديري المستشفيات والإدارات الصحية بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

اعتمد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات موسعة لمديري الإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية على مستوى مستشفيات محافظة سوهاج، في إطار خطة تطوير المنظومة الصحية وتجديد الدماء داخل الإدارات والمستشفيات لتحقيق الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية وخاصة القيادية.

ومن جهته أوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم تكليف الدكتور أحمد حسن عبدالله، مديرا لإدارة طهطا الصحية، والدكتور محمد نصر صديق، مديرا لإدارة المنشآت الصحية، والدكتور أحمد جمال يوسف، مديرا لإدارة أخميم الصحية، والدكتور يوسف رمضان محمد، مديرا لإدارة البلينا الصحية، والدكتور محمد عشري خضيري، مديرا لإدارة جهينة الصحية.

كما تم تكليف الدكتور أمجد عادل كراس، مديرا لمستشفى أخميم المركزي والدكتور هاني خيري، مديرًا لمستشفى جهينة المركزي، والدكتور عثمان أحمد عثمان، مديرا لمستشفى جرجا العام.

كما شملت حركة التنقلات تكليف الدكتور محمد نصر الدين إمام، مديرا لمستشفى البلينا المركزي، والدكتور حسام سالم، مساعد لمدير عام الطب العلاجي، والدكتور أحمد حسن عبدالتواب زيد، معاون وكيل الوزارة للشئون الفنية، مديرا لمستشفى طهطا العام.