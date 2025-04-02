مصرع شخص في حريق بمزرعة مواشي بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إثر اندلاع حريق هائل في مزرعة مواشي، بعزبة عليان بمنطقة الجبل الأصفر مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغًا بتصاعد أدخنة كثيفة وألسنة لهب من داخل المزرعة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة.

وبالفحص، تبين أن الحريق نشب داخل مزرعة مواشي مكونة من طابق واحد، ونجحت قوات الإطفاء في السيطرة عليه، إلا أنه أسفر عن مصرع شخص، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.