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مصرع طفل صعقًا بالكهرباء داخل المنزل في قنا

10:08 م الأربعاء 02 أبريل 2025

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء داخل المنزل في قنا

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قنا_عبدالرحمن القرشي :

لقي طالب مصرعه، اليوم الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر، صعقًا بالكهرباء، في قرية الغرابوة التابعة لمركز دشنا شمالي محافظة قنا.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بمصرع طالب إعدادي بصعق كهربائي داخل منزل أسرته في قرية الغرابوة التابعة لدائرة المركز.

انتقلت سيارة إلى إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "عمر.ع" 13 عامًا، بصعق كهربائي داخل منزل الأسرة.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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عيد الفطر قرية الغرابوة مديرية أمن قنا مستشفى فاو مصرع طالب بصعق كهربائي قنا
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