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مصرع شاب غرقًا في مياه النيل ببني سويف

09:45 م الأربعاء 02 أبريل 2025

مصرع شاب غرقا - تعبيرية

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بني سويف-حمدي سليمان:

لقي شاب مصرعه غرقًا، اليوم الأربعاء، أثناء استحمامه في مياه النيل، بقرية بياض العرب التابعة لمركز بني سويف، ابتهاجًا بعيد الفطر المبارك.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع "أحمد.ع.م" 19 عامًا، طالب، مقيم حي البشري بمدينة بني سويف، غرقًا في مياه النيل، بجوار محطة مياه الدير بقرية بياض العرب شرق النيل.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وجارِ البحث عن الجثمان، تمهيدًا لنقله إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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قرية بياض العرب مصرع شاب غرقًا مديرية أمن بني سويف عيد الفطر المبارك
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