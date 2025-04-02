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أنيس بوجلبان: لدينا مشكلة بدنية بعد رمضان وأتمنى تأجيل مباراة سيراميكا بكأس العاصمة

09:38 م الأربعاء 02 أبريل 2025

أنيس بوجلبان

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد أنيس بوجلبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، على أن مباراة العودة في دور الثمانية من النسخة 22 من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية أمام سيمبا التنزاني المميز ستكون صعبة على ملعبه الذي يسع 60 ألف متفرج.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، الذي أعقب مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة 22 من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي جمعت النادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني، وأقيمت على ستاد السويس الجديد وانتهت بفوز المصري بهدفين دون رد، أن هناك مشكلة بدنية طبيعية لدى اللاعبين عقب نهاية شهر رمضان، ونعمل على علاجها.

وأشار إلى أن نسبة استحواز سيمبا كانت أعلى من المصري لكن جاءت لفريقه قرابة 4 فرص أحرز منهم هدفين، مضيفا "لم تتأخر تغيراتي والتغيير الخامس كان في الدقيقة 80 بمعنى أننا عملت 5 تغييرات في وقت مبكر في ظل استشعاري بسيطرة فريق سيمبا على بعض فترات المباراة".

واختتم حديثه قائلًا: "جماهير النادي المصري هي اللاعب رقم واحد اليوم وشجعوا طوال المباراة وكانوا أكبر دافع إيجابي للاعبين"، متمنيًا تأجيل مباراة كأس العاصمة أمام سيراميكا حتى يتمكن من الإعداد الجيد لفريقه قبل مباراة العودة.

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