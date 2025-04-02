لليوم الثالث.. الفرق الطبية تواصل تقديم خدماتها بالساحات والميادين في جنوب سيناء - صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

تواصل فرق الانتشار الطبي التابعة لإدارة الرعاية الأولية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أعمال التأمين الطبي الخاصة باحتفالات عيد الفطر المبارك، خلال تواجدها بالساحات والميادين بمدن المحافظة، لضمان توفير أفضل رعاية صحية للمواطنين خلال هذه المناسبة.

وقال الدكتور أيمن رخا، مدير عام فرع الهيئة، إن الفرق تواصل تقديم خدمات الكشف على الأمراض المزمنة، وقياس الضغط والسكر والقلب، إضافة إلى تقديم التوعية الصحية والإرشادات الضرورية للأسر والمواطنين خلال احتفالات بعيد الفطر المبارك، حرصًا على صحتهم.

وأكد مدير فرع الهيئة في تصريح اليوم، أن غرفة الطوارئ تواصل جهودها ثالث أيام عيد الفطر المبارك، لضمان تأمين طبي متكامل خلال الاحتفالات على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالاستعداد والجاهزية الطبية خلال الاحتفالات، والتنسيق المستمر مع مديري المنشآت الصحية والإدارات الفنية لمتابعة سير العمل، وضمان تقديم خدمات طبية متميزة.