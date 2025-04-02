إعلان

لليوم الثالث.. الفرق الطبية تواصل تقديم خدماتها بالساحات والميادين في جنوب سيناء - صور

08:36 م الأربعاء 02 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تقديم الخدمات
  • عرض 5 صورة
    الخدمات الطبية
  • عرض 5 صورة
    التواجد في الساحات
  • عرض 5 صورة
    الفرق الطبية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء – رضا السيد:

تواصل فرق الانتشار الطبي التابعة لإدارة الرعاية الأولية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أعمال التأمين الطبي الخاصة باحتفالات عيد الفطر المبارك، خلال تواجدها بالساحات والميادين بمدن المحافظة، لضمان توفير أفضل رعاية صحية للمواطنين خلال هذه المناسبة.

وقال الدكتور أيمن رخا، مدير عام فرع الهيئة، إن الفرق تواصل تقديم خدمات الكشف على الأمراض المزمنة، وقياس الضغط والسكر والقلب، إضافة إلى تقديم التوعية الصحية والإرشادات الضرورية للأسر والمواطنين خلال احتفالات بعيد الفطر المبارك، حرصًا على صحتهم.

وأكد مدير فرع الهيئة في تصريح اليوم، أن غرفة الطوارئ تواصل جهودها ثالث أيام عيد الفطر المبارك، لضمان تأمين طبي متكامل خلال الاحتفالات على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالاستعداد والجاهزية الطبية خلال الاحتفالات، والتنسيق المستمر مع مديري المنشآت الصحية والإدارات الفنية لمتابعة سير العمل، وضمان تقديم خدمات طبية متميزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للرعاية الصحية جنوب سيناء عيد الفطر المبارك الدكتور أيمن رخا مشروع التأمين الصحي الشامل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أنيس بوجلبان: لدينا مشكلة بدنية بعد رمضان وأتمنى تأجيل مباراة سيراميكا بكأس العاصمة

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان