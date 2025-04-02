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معبد إدفو يستقبل 3 آلاف سائح في ثالث أيام عيد الفطر - صور

07:56 م الأربعاء 02 أبريل 2025
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    معبد إدفو يستقبل 3 آلاف سائح في ثالث أيام عيد الفطر (5)
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    معبد إدفو يستقبل 3 آلاف سائح في ثالث أيام عيد الفطر (4)
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    معبد إدفو يستقبل 3 آلاف سائح في ثالث أيام عيد الفطر (3)
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    معبد إدفو يستقبل 3 آلاف سائح في ثالث أيام عيد الفطر (2)
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    معبد إدفو يستقبل 3 آلاف سائح في ثالث أيام عيد الفطر (1)
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    معبد إدفو يستقبل 3 آلاف سائح في ثالث أيام عيد الفطر (6)
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    معبد إدفو يستقبل 3 آلاف سائح في ثالث أيام عيد الفطر (7)
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أسوان - إيهاب عمران:

استقبل معبد إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، 3 آلاف سائح.

وقال أسامة إسماعيل، مدير عام منطقة أثار إدفو، إن المعبد استقبل 3 آلاف زائر من السائحين الأجانب والعرب والمصريين من مختلف الجنسيات.

وأضاف أن السائحين الأجانب استمعوا لشرح عن تاريخ المعبد ومكوناته وأهميته من المرشدين السائحين المرافقين لهم.

وأشار إلى أن مفتشي الآثار بالمعبد قدموا جميع التيسيرات والتسهيلات للسائحين منذ وصولهم إلى بوابات المعبد وحتى مغادرتهم، كما قاموا بالشرح للزائرين المصريين والعرب وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك.

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معبد إدفو أسوان منطقة أثار إدفو عيد الفطر المبارك
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